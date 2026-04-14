Amplifon premia le eccellenze globali con il Charles Holland Award 2025

(Teleborsa) - Si è tenuta sabato 11 aprile, nella cornice del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano, la cerimonia di premiazione dell’edizione 2025 del Charles Holland Award di Amplifon. Il riconoscimento, intitolato alla memoria del fondatore della società, è attribuito ogni anno dall’azienda ai suoi centri audiologici che nel mondo si sono maggiormente distinti per performance e aderenza ai valori aziendali, in particolare la qualità del servizio ai pazienti.



Alla premiazione hanno preso parte anche i vertici dell’azienda, tra cui la presidente Susan Carol Holland e l’amministratore delegato Enrico Vita.



Quest’anno Amplifon ha premiato oltre 50 negozi tra Europa e Stati Uniti. I paesi premiati sono stati quindici: Italia, Spagna, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Israele, Svizzera, Portogallo, Polonia, Ungheria, Stati Uniti (sia franchisee che negozi diretti), Canada, Cile, Colombia. Intanto, un’edizione dedicata all’area Asia Pacifico è in programma a nei prossimi giorni in Indonesia.





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