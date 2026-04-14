Citigroup: utili e ricavi 1° trimestre oltre attese, ben posizionata per centrare target

(Teleborsa) - Citigroup ha chiuso il primo trimestre dell'anno con risultati oltre le aspettative, sia in termini di fatturato che di utile. Il colosso bancario statunitense ha riportato infatti ricavi per 24,63 miliardi di dollari, in aumento del 14% su anno ed il più alto dell'ultimo decennio, superando i 23,55 miliardi attesi dal mercato



L'Utile netto è aumentato del 42% a 5,8 miliardi di dollari. L'EPS si è attestato a 3,06 dollari, in aumento del 56% rispetto all'anno precedente, superando ampiamente i 2,65 dollari previsti. Il rendimento del patrimonio netto tangibile (ROTCE) si è attestato al 13,1%, il valore più alto dal 2021 e superiore alla guidance che indicava un intervallo fra il 10% e l'11%.



Citigroup ha anche beneficiato del piano di ristrutturazione lanciato dalla Ceo Jane Fraser e di valutazioni relativamente basse. "Siamo entrati nella fase finale delle nostre cessioni e il 90% dei nostri programmi di trasformazione ha raggiunto o si sta avvicinando al livello prefissato", ha commentato la Ceo di Citigroup Jane Fraser, aggiungendo "abbiamo dimostrato il nostro impegno a restituire capitale riacquistando azioni per un valore di 6,3 miliardi di dollari nel corso del trimestre. Siamo decisamente sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di un RoTCE del 10-11% quest'anno".

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