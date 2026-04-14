Giappone, produzione industriale febbraio rivista a -2% su mese

(Teleborsa) - Frena come previsto la produzione delle fabbriche giapponesi a febbraio 2026. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato della produzione industriale è sceso del 2% su mese, rispetto al -2,1% della stima preliminare. A gennaio si era registrata una salita del 4,3%.



Su base annuale il dato non destagionalizzato della produzione è in aumento dello 0,4%.



Le consegne registrano una discesa mensile dell'1,5%, mentre le scorte crescono dello 0,3%.



La ratio scorte/vendite evidenzia una variazione pari a +2%.

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