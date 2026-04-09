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Spagna, produzione industriale scende inaspettatamente a febbraio

Economia, Macroeconomia
Spagna, produzione industriale scende inaspettatamente a febbraio
(Teleborsa) - Cala a sorpresa la produzione industriale in Spagna nel mese febbraio 2026. Secondo l'Ufficio di Statistica nazionale (INE), la produzione è calata dell'1,1% su base annuale, dopo il -0,2% di gennaio (rivisto da +0,3%).

Il dato è corretto per la stagionalità e gli effetti del calendario, mentre l'indice grezzo segna un -1,3% su anno.

Inoltre, si è registrato una discesa mensile dello 0,1%, al netto degli effetti stagionali e di calendario.
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