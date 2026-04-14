New York: APA Corporation si muove verso il basso

(Teleborsa) - A picco la holding attiva nel campo dell'energia , che presenta un pessimo -5,62%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di APA Corporation rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di medio periodo di APA Corporation confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 38,39 USD con primo supporto visto a 36,58. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 35,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```