New York: APA Corporation si muove verso il basso
(Teleborsa) - A picco la holding attiva nel campo dell'energia, che presenta un pessimo -5,62%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di APA Corporation rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di medio periodo di APA Corporation confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 38,39 USD con primo supporto visto a 36,58. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 35,89.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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