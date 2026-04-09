FAE Technology, controllata Kayser sigla intesa con Orbital Paradigm per missione orbitale

(Teleborsa) - FAE Technology , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, ha annunciato che la controllata Kayser Italia ha sottoscritto un'intesa con Orbital Paradigm, società specializzata nello sviluppo di soluzioni per il trasporto spaziale basato su cicli di lancio, operatività in orbita, rientro e riutilizzo dei sistemi. La collaborazione strategica prevede la partecipazione alla missione orbitale "Learn to Fly", in programma nel mese di aprile 2027, nell'ambito dello sviluppo di servizi avanzati per applicazioni in microgravità.



"Siamo soddisfatti di questo primo traguardo di Kayser Italia all'interno del Gruppo FAE Technology: rappresenta un passo importante nel percorso già avviato, e che prevede ulteriori evoluzioni - ha detto Gianmarco Lanza, Presidente di Kayser Italia, e presidente e AD di FAE Technology - La ricerca in microgravità è uno dei contributi che il nostro Gruppo è oggi in grado di offrire nell'ambito Space, ampliando il perimetro delle competenze e delle soluzioni proposte. In questo contesto, la sinergia tra il know-how di Kayser Italia e quello dell'intero Gruppo costituisce un vantaggio competitivo tangibile, capace di accelerare lo sviluppo di nuove attività e modalità operative nell'orbita bassa"

Condividi

```