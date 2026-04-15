Milano 14:08
48.205 +0,06%
Nasdaq 14-apr
25.842 0,00%
Dow Jones 14-apr
48.536 +0,66%
Londra 14:08
10.625 +0,15%
Francoforte 14:08
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Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,14% alle 13:00)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 48.109,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,14% alle 13:00)
Milano passa di mano con un trascurabile -0,14% alle 13:00 e scambia a 48.109,25 punti.
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