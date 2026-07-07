Milano 16:31
52.666 -0,55%
Nasdaq 16:31
29.071 -2,11%
Dow Jones 16:31
52.986 -0,13%
Londra 16:31
10.698 +0,44%
Francoforte 16:32
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Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,07% alle 13:00)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 52.995,75 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,07% alle 13:00)
Milano passa di mano con un trascurabile +0,07% alle 13:00 e scambia a 52.995,75 punti.
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