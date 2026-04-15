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/ Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,14% alle 16:00)
Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,14% alle 16:00)
Il FTSE MIB tratta sulla parità a 48.109,81 punti
In breve
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Finanza
15 aprile 2026 - 16.00
Milano passa di mano con un trascurabile -0,14% alle 16:00 e scambia a 48.109,81 punti.
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