Milano 17:04
48.145 -0,06%
Nasdaq 17:04
26.004 +0,63%
Dow Jones 17:04
48.331 -0,42%
Londra 17:04
10.578 -0,29%
Francoforte 17:04
24.083 +0,16%

Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,14% alle 16:00)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 48.109,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,14% alle 16:00)
Milano passa di mano con un trascurabile -0,14% alle 16:00 e scambia a 48.109,81 punti.
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