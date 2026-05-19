Debole il mercato di Tokyo. Misto resto dell'Asia
(Teleborsa) - Il listino di Tokyo chiude la seduta sotto la parità, mentre si muovono contrastati gli altri mercati asiatici che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, sulla scia del finale contrastato di Wall Street, con gli investitori dubbiosi su una possibile mediazione sul conflitto in Medio Oriente tra Iran e Stati Uniti.
L'indice giapponese Nikkei 225 lima lo 0,39%; sulla stessa linea, Shenzhen perde lo 0,72%,.
Consolida i livelli della vigilia Hong Kong (+0,18%); pesante la Borsa di Seul (-3,06%).
Leggermente positivo Mumbai (+0,52%); come pure, buona la prestazione di Sydney (+0,77%).
Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto +0,01%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,09%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato -0,1%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 2,78%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,75%.
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