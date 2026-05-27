Borse asiatiche miste. Tokyo e Seul da record con titoli tech

(Teleborsa) - Le Borse asiatiche si muovono con segno misti, con il Giappone e la Corea che hanno raggiunto nuovi massimi storici grazie al rally dei titoli tecnologici, al seguito di Wall Street. Pesa, d'altro canto, l'incertezza su un possibile accordo di pace tra Stati Uniti e Iran.



Tokyo mostra un timido guadagno, con il Nikkei 225 che sta mettendo a segno un +0,59%, mentre risulta incolore Shenzhen (-0,06%), che continua la seduta sui livelli della vigilia.



Negativo Hong Kong (-0,98%); effervescente Seul (+3,36%).



Consolida i livelli della vigilia Mumbai (+0,19%); leggermente positivo Sydney (+0,44%).



Giornata fiacca per l' euro contro la valuta nipponica , che passa di mano con un trascurabile +0,09%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro nei confronti della divisa cinese , che sta facendo un moderato +0,01%. Seduta trascurata per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che mostra un timido +0,08%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,73%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,74%.





Condividi

```