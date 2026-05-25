Asia positiva con speranze riapertura Hormuz. Nikkei vola oltre 65.000

(Teleborsa) - Seduta nel complesso positiva per le borse asiatiche, anche se molte piazze oggi oggi sono rimaste chiuse per festività, come Hong Kong e Seul. A sostenere i mercati asiatici ha contribuito l'ottimo andamento die chip, ma anche la speranza di una vicina riapertura dello Stretto di Hormuz, in parallelo al possibile accordo USA-Iran.



La Borsa di Tokyo , ha trattato regolarmente, con il Nikkei 225 che è volato per la prima volta al di sopra dei 65.000 punti, in rialzo del 3,10%.



In positivo anche le borse cinesi, con Shenzhen che guadagna lo 0,84% rispetto alla seduta precedente.



Positiva Mumbai (+1,23%); poco sopra la parità Sydney (+0,43%).



Seduta sostanzialmente invariata per l' euro contro la valuta nipponica , che tratta con un moderato +0,05%. Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro nei confronti della divisa cinese , che scambia sui valori della vigilia. Modesto recupero sui valori precedenti per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano in progresso dello 0,34%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 2,7%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,75%.

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