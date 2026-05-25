Asia positiva con speranze riapertura Hormuz. Nikkei vola oltre 65.000
(Teleborsa) - Seduta nel complesso positiva per le borse asiatiche, anche se molte piazze oggi oggi sono rimaste chiuse per festività, come Hong Kong e Seul. A sostenere i mercati asiatici ha contribuito l'ottimo andamento die chip, ma anche la speranza di una vicina riapertura dello Stretto di Hormuz, in parallelo al possibile accordo USA-Iran.
La Borsa di Tokyo, ha trattato regolarmente, con il Nikkei 225 che è volato per la prima volta al di sopra dei 65.000 punti, in rialzo del 3,10%.
In positivo anche le borse cinesi, con Shenzhen che guadagna lo 0,84% rispetto alla seduta precedente.
Positiva Mumbai (+1,23%); poco sopra la parità Sydney (+0,43%).
Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro la valuta nipponica, che tratta con un moderato +0,05%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. Modesto recupero sui valori precedenti per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che passa di mano in progresso dello 0,34%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 2,7%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,75%.
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