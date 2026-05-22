Asia in positivo. Tokyo balza con acquisti su titoli tech

(Teleborsa) - Seduta molto positiva per le borse asiatiche, sostenute dal settore tecnologico, sull'onda dei risultati record di Nvidia, mentre le incertezze sui negoziati USAA-Iran hanno ispirato prudenza.



Scambi in forte rialzo per la Borsa di Tokyo , con il Nikkei 225 , che sta mettendo a segno un guadagno del 2,74%, grazie ai forti guadagni realizzati da Softbank, investitore istituzionale specializzato sul settore tech, sulla scommessa di accelerazione del comparto AI e per le speculazioni relative alla possibile IPO di OpenAI.



Al contrario, Shenzhen mostra un andamento debole e scambia sotto i livelli della vigilia.



Sale Hong Kong (+1,18%); in frazionale progresso Seul (+0,63%) nonostante l'andamento negativo di Samsung in vista del voto sull'accordo contrattuale raggiunto con i sindacati.



Guadagni frazionali per Mumbai (+0,6%); come pure, poco sopra la parità Sydney (+0,36%).



Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro contro la valuta nipponica , che sta facendo un moderato +0,04%. Seduta trascurata per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra un timido -0,12%. Andamento piatto per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che mostra una variazione percentuale pari a -0,04%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,77%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,75%.





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