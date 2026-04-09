Germania, produzione industriale a sorpresa in calo a febbraio

(Teleborsa) - In calo più delle attese la produzione industriale tedesca a febbraio. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un decremento mensile dello 0,3%, dopo la variazione nulla di gennaio (rivisto da -0,5%). Le stime degli analisti erano per un incremento dello 0,6%.



Il confronto trimestrale meno volatile ha mostrato che la produzione è diminuita dello 0,4% nel periodo dicembre 2025-febbraio 2026 rispetto ai tre mesi precedenti.



Rispetto a febbraio 2025, la produzione è invariata a febbraio 2026, al netto degli effetti di calendario, rispetto al -0,65% di dicembre.



Il dato che esclude l'energia e le costruzioni registra un decremento dello 0,1% su base mensile. La produzione nei settori industriali ad alta intensità energetica è aumentata dell'1,9% a febbraio 2026 rispetto a gennaio 2026, dopo l'adeguamento agli effetti stagionali e di calendario.







(Foto: Clayton Cardinalli su Unsplash)

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