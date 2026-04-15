Giappone, a febbraio ordini di macchinari settore privato peggiori della attese

(Teleborsa) - Calano più delle attese gli ordini di macchinari del settore privato in Giappone a febbraio. È quanto emerso dall'ultimo report dell'Istituto di Ricerca Economica e Sociale del Giappone (ESRI). Il totale degli ordinativi al settore privato segna un decremento su base mensile dell'1,8% dopo il -5,5% riportato a gennaio.



Crollano del 13,6% gli ordini core, cioè al netto delle componenti più volatili, dopo il -5,5% precedente, risultando peggiori del consensus (-1,1%).



Il dato complessivo degli ordini, che risulta in calo del 5% dopo il -2% precedente, è stato trainato dal calo di quelli governativi (-19%) e degli ordini esteri (-5,1%).

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