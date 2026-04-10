International Care Company, Integrae SIM alza target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato a 1,90 euro per azione (dai precedenti 1,80 euro) il target price su International Care Company , società italiana attiva nei servizi di assistenza e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 54%.



Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione annuale per il 2025, gli analisti hanno modificato le stime sia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano ricavi 2026 pari a 10,50 milioni di euro e un EBITDA pari a 1,10 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 10,5%.



Per gli anni successivi, si aspettano che i ricavi possano aumentare fino a 13,50 milioni di euro (CAGR 25-28: 13,4%) nel 2028, con EBITDA pari a 3 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 22,2%), in crescita rispetto a 0,33 milioni di euro del 2025 (corrispondente ad un EBITDA margin del 3,6%). A livello patrimoniale, infine, si aspettano un miglioramento della NFP, che secondo le stime passerà da un valore cash positive di 0,07 milioni di euro del 2025 a un valore cash positive di 0,56 milioni di euro nel 2026.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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