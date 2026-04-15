MPS, Maione: lavoro CdA straordinario nessuno escluso, io ho dato tutto quello che potevo

(Teleborsa) - "Sono già da parecchi anni all'interno della banca e devo dire che da quando sono entrato è stato fatto un percorso enorme
. Ci sono stati momenti di gioiea e soddisfazioni, giornate di dolore, però penso che oggi la banca sia diventata tra le migliori nel panorama italiano
ed è tornata a essere competitiva sul mercato". Lo ha detto Nicola Maione, presidente
di Banca Monte dei Paschi di Siena
, aprendo i lavori dell'assemblea a Siena
.
Maione ha ringraziato tutti i dipendenti, dicendo che "abbiamo creduto tutti quanti in un progetto
, tutti quanti nella stessa direzione e tutti abbiamo forza ad una banca storica che si è riconquistata un ruolo strategico nel sistema bancario italiano".
"Desidero ringraziare anche tutti i soci per la continua e costante fiducia dimostrata nella nostra attività, una fiducia che penso che ci siamo conquistati nel tempo anche quando, forse nessuno credeva in noi - ha aggiunto - E penso che con grandissimi sacrifici, da parte di tutti, continueremo a farlo per proseguire nel nostro cammino di crescita indipendente
".
Maione ha parlato di "uno straordinario CdA e penso a tutti quanti, nessuno escluso
". Il board ha "dato la possibilità alla banca di raggiungere le positività incredibili ed è stato veramente un un impegno costante e giornaliero da parte di tutto il board, che ha sempre supportato senza se e senza ma tutto il management della banca".
Quanto fatto è la dimostrazione che "quando si lavora veramente tutti quanti insieme per un obiettivo in comune si possono raggiungere risultati straordinari. Penso che noi ne siamo la dimostrazione evidente. Continuità e coralità sono convinto che saranno le carte vincenti
per il Monte dei Paschi, prescindendo da chi saranno le persone che lo governerano. E penso anche che il futuro della nostra banca sia certamente un futuro di crescita di successo".
"Il valore della squadra deve essere alla base di quello che è stata e sarà MPS
, insieme alla perseveranza e alla fiducia nelle proprie capacità, sono i valori che hanno permesso di arrivare dove siamo e che dovranno sostenere sempre e amplificare la nostra capacità di conquistare sempre maggiori quote di mercato in futuro - ha sostenuto Maione - Io penso che il rinnovato vigore di MPS non rappresenta soltanto un successo per l'istituto e per i suoi azionisti, ma un impatto ben più ampio".
"La solidità di MPS ha contribuito anche alla solidità dell'intero sistema
bancario italiano, rafforzandone la credibilità a livello internazionale non dimenticando mai le radici rdicate nel territorio, perché questa è una banca dei territori", ha sottolineato il presidente, parlando di "una banca solida e una banca che può competere con i principali prayer globali e sostenere l'economia reale".
"Io non so come andrà a finire questa assemblea, però io e tutto il CdA siamo qui ci mettiamo la faccia
- ha concluso - Siamo convinti di quello che facciamo ma sono sicuro, senza timore di smentita, che in questi anni ho dato tutto quello che potevo per la banca e lo farò sempre perché sarò sempre il primo sostenitore della banca più antica e straordinaria al mondo, indipendentemente dalle posizioni che occuperò".