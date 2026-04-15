Triboo, si riduce la perdita netta nel 2025

(Teleborsa) - Nel 2025 il Gruppo Triboo ha registrato ricavi consolidati pari a 52,6 milioni di euro, rispetto a 64,9 milioni del 2024, con una riduzione del 19,0%. Tale andamento è riconducibile principalmente alla conclusione di partnership commerciali con alcuni clienti dell’area e-commerce, con conseguente riduzione del perimetro operativo rispetto all’esercizio precedente.



"La dinamica dei ricavi risulta in ogni caso coerente con le assunzioni del Piano Industriale 2025-2030, che prevedeva una fase di riduzione dei volumi accompagnata da un progressivo miglioramento dell’efficienza operativa e della marginalità. Tali linee strategiche risultano confermate anche nel Piano Industriale 2026-2030 che ne rappresenta pertanto l’aggiornamento, e che è stato approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle valutazioni di impairment effettuate ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2025 e del progetto di bilancio d’esercizio approvati in data odierna", si legge in un comunicato della società.



Nonostante la contrazione dei ricavi, il Gruppo ha registrato un miglioramento della redditività operativa. L’EBITDA consolidato si attesta a 7,9 milioni, rispetto a 6,2 milioni del 2024, con un incremento del 26,8%, mentre l’EBITDA margin passa dal 9,5% al 14,9%. L’EBITDA del 2025 include 1,3 milioni derivante dalla cessioni della partecipata Esite, già prevista nel Piano 2025-2030 e completata nel corso dell’esercizio. Tale dinamica riflette l’efficacia delle azioni intraprese in termini di contenimento della struttura dei costi, razionalizzazione delle attività, cessione di asset non strategici e miglioramento della qualità economica del fatturato.



Coerentemente con l’approccio di maggiore selettività nell’impiego delle risorse, nel corso dell’esercizio 2025 il Gruppo ha registrato un livello inferiore di investimenti rispetto all’esercizio precedente. In particolare, le capex si attestano a 2,6 milioni nel 2025, rispetto a 3,4 milioni del 2024.



Il risultato netto consolidato permane negativo per 2,3 milioni, ma evidenzia un sensibile miglioramento rispetto alla perdita di 11,2 milioni registrata al 31 dicembre 2024.



Sotto il profilo patrimoniale e finanziario, l’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2025 risulta pari a 16,4 milioni, in linea con l’esercizio precedente.



Con riferimento alle due divisioni del Gruppo: la Divisione Digitale registra ricavi per 37,0 milioni (47,9 milioni nel 2024) e un EBITDA di 6,2 milioni (6,1 milioni nel 2024); la Divisione Media registra ricavi per 16,0 milioni (17,8 milioni nel 2024) e un EBITDA di 2,5 milioni (1,7 milioni nel 2024).



Triboo fa sapere che "alcune commesse rilevanti hanno registrato uno slittamento temporale rispetto alle previsioni iniziali, con avvio intervenuto nel corso del primo trimestre 2026 e conseguente manifestazione dei relativi effetti economici nel medesimo esercizio". Parallelamente, il Gruppo "prosegue nel percorso di razionalizzazione del proprio assetto editoriale, con focus sui verticali ritenuti maggiormente strategici e sulla valorizzazione degli asset core".



La società inoltre prevede entro il primo semestre 2026 la finalizzazione di un’ulteriore operazione di dismissione relativa a un’unità immobiliare detenuta in leasing, da cui è "atteso un effetto positivo in termini di generazione di cassa e di sostegno all’equilibrio finanziario del Gruppo".















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