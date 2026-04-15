UniCredit investe in BlockInvest: acquisita partecipazione del 16% nella tech company

Obiettivo "accelerare leadership nell'offerta di soluzioni finanziarie on chain"

(Teleborsa) - UniCredit e BlockInvest annunciano il perfezionamento di un investimento strategico di 4 milioni di euro che vede il gruppo bancario paneuropeo acquisire una partecipazione del 16% circa nella tech company. L'operazione – fa sapere Unicredit in una nota – segna una tappa fondamentale nell'evoluzione delle infrastrutture di mercato verso l'adozione della tecnologia blockchain come registro per l'emissione nativa di strumenti finanziari digitali su scala europea.



In un panorama in cui la tokenizzazione dei Real World Assets (RWA) sta ridefinendo i paradigmi di efficienza e trasparenza, l'investimento mira a consolidare un'infrastruttura tecnologica capace di coniugare la programmabilità dei registri digitali con il rigore normativo dei mercati finanziari.



Il mercato globale dell'on-chain finance rappresenta un'opportunità stimata intorno ai 18mila miliardi di euro entro il 20331. L'Europa sta mettendo le basi per diventare il punto di riferimento della tokenizzazione, grazie ad evoluzioni normative armonizzate (DLT Pilot Regime, MiCAR) e ai progetti infrastrutturali guidati da BCE (Pontes, Appia).



La partnership tra UniCredit e BlockInvest poggia su fondamenta solide, costruite attraverso alcune transazioni di successo che hanno già ridefinito gli standard domestici in conformità alla legge FinTech. In particolare, la collaborazione ha permesso l'esecuzione del primo minibond nativo digitale e, più recentemente, della prima nota strutturata tokenizzata su blockchain pubblica per il segmento Wealth.



Queste operazioni hanno dimostrato la capacità dell'infrastruttura BlockInvest di gestire strumenti complessi, riducendo drasticamente i tempi di settlement e garantendo una tracciabilità granulare non raggiungibile con i sistemi di clearing tradizionali.



Con questo investimento, UniCredit – si legge nella nota – accelera il consolidamento delle proprie competenze in materia di asset digitali, con l'ambizione di esportare nei principali mercati del Gruppo l'utilizzo di soluzioni finanziarie tokenizzate. L'infrastruttura BlockInvest si pone l'obiettivo di diventare lo standard di riferimento per l'interoperabilità dei digital assets a livello europeo, facilitando l'accesso al mondo web3 per gli emittenti e per le altre Financial institutions, offrendo soluzioni sofisticate e sicure.



"L'ingresso di UniCredit nel nostro capitale è il riconoscimento di un percorso di crescita rigoroso e ambizioso – ha dichiarato Lorenzo Rigatti, CEO e Co-founder di BlockInvest –. Siamo di fronte a un cambio di paradigma dove l'innovazione tecnologica non è più un elemento ancillare, ma l'ossatura stessa del mercato. Questa partnership strategica ci permette di integrare le nostre soluzioni nei flussi di una delle principali banche europee, trasformando la nostra visione in uno standard di mercato consolidato e pronto a scalare...one block at a time".







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