Wall Street contrastata su colloqui Iran- Usa, S&P-500 resta vicino ai 7mila punti

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,42%, mentre, al contrario, l' S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.989 punti.



In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,54%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l' S&P 100 (+0,62%).



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori beni di consumo secondari (+1,04%), informatica (+0,98%) e finanziario (+0,77%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti beni industriali (-1,78%), materiali (-1,44%) e sanitario (-0,92%).



Seduta contrastata ma tendente al rialzo per i listini americani, sostenuti dall'ottimismo per una possibile conclusione del conflitto in Iran e dai risultati solidi del settore bancario. Lo S&P 500 ha anche brevemente superato la soglia psicologica dei 7.000 punti.



Il Presidente Donald Trump ha dichiarato che la guerra è "vicina alla fine", ipotizzando un accordo di cessate il fuoco permanente prima della visita di Re Carlo a fine mese. Secondo il New York Post, i negoziati in Pakistan riprenderanno entro due giorni per discutere i punti nodali: programma nucleare, riapertura dello Stretto di Hormuz e indennizzi bellici. Trump ha inoltre annunciato via social che la Cina ha accettato di non inviare armi a Teheran.



Sul fronte degli utili, Bank of America e Morgan Stanley hanno battuto le stime grazie a un balzo dei ricavi da trading, alimentato proprio dalla volatilità bellica.



Tra i protagonisti del Dow Jones, Microsoft (+3,85%), Salesforce (+3,37%), Nike (+3,10%) e Apple (+2,40%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Caterpillar , che continua la seduta con -4,46%.



Scivola JP Morgan , con un netto svantaggio del 2,12%.



In rosso Sherwin Williams , che evidenzia un deciso ribasso del 2,05%.



Spicca la prestazione negativa di Merck , che scende dell'1,78%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Atlassian (+7,87%), DoorDash (+7,75%), Shopify (+7,14%) e Datadog (+7,13%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su ASML Holding , che ottiene -6,01%.



Sensibili perdite per KLA-Tencor , in calo del 5,67%.



In apnea Lam Research , che arretra del 5,17%.



Tonfo di Micron Technology , che mostra una caduta del 5,05%.

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