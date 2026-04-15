Wall Street contrastata su colloqui Iran- Usa, S&P-500 resta vicino ai 7mila punti
(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,42%, mentre, al contrario, l'S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.989 punti.
In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,54%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'S&P 100 (+0,62%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori beni di consumo secondari (+1,04%), informatica (+0,98%) e finanziario (+0,77%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti beni industriali (-1,78%), materiali (-1,44%) e sanitario (-0,92%).
Seduta contrastata ma tendente al rialzo per i listini americani, sostenuti dall'ottimismo per una possibile conclusione del conflitto in Iran e dai risultati solidi del settore bancario. Lo S&P 500 ha anche brevemente superato la soglia psicologica dei 7.000 punti.
Il Presidente Donald Trump ha dichiarato che la guerra è "vicina alla fine", ipotizzando un accordo di cessate il fuoco permanente prima della visita di Re Carlo a fine mese. Secondo il New York Post, i negoziati in Pakistan riprenderanno entro due giorni per discutere i punti nodali: programma nucleare, riapertura dello Stretto di Hormuz e indennizzi bellici. Trump ha inoltre annunciato via social che la Cina ha accettato di non inviare armi a Teheran.
Sul fronte degli utili, Bank of America e Morgan Stanley hanno battuto le stime grazie a un balzo dei ricavi da trading, alimentato proprio dalla volatilità bellica.
Tra i protagonisti del Dow Jones, Microsoft (+3,85%), Salesforce (+3,37%), Nike (+3,10%) e Apple (+2,40%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Caterpillar, che continua la seduta con -4,46%.
Scivola JP Morgan, con un netto svantaggio del 2,12%.
In rosso Sherwin Williams, che evidenzia un deciso ribasso del 2,05%.
Spicca la prestazione negativa di Merck, che scende dell'1,78%.
Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Atlassian (+7,87%), DoorDash (+7,75%), Shopify (+7,14%) e Datadog (+7,13%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su ASML Holding, che ottiene -6,01%.
Sensibili perdite per KLA-Tencor, in calo del 5,67%.
In apnea Lam Research, che arretra del 5,17%.
Tonfo di Micron Technology, che mostra una caduta del 5,05%.
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