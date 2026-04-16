Milano 9:30
48.415 +0,54%
Nasdaq 15-apr
26.205 0,00%
Dow Jones 15-apr
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Londra 9:30
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24.106 +0,16%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 15/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 15/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 aprile

Andamento piatto per il CABLE, che propone sul finale un moderato -0,06%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,3616, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,3455. L'equilibrata forza rialzista del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3777.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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