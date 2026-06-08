Seduta mista per i listini europei, Piazza Affari in rialzo con il risiko bancario

(Teleborsa) - Le Borse europee si muovono con un andamento incerto
, dopo un avvio debole seguito da un parziale recupero favorito dai segnali di possibile distensione sul fronte geopolitico. Le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump a favore di un immediato cessate il fuoco tra Israele e Iran hanno contribuito ad attenuare, almeno temporaneamente, i timori di una nuova escalation in Medio Oriente. Spicca Piazza Affari con il rinnovato interesse nel comparto bancario domestico
.
Stamattina Intesa Sanpaolo
ha annunciato
un'OPAS da 30,6 miliardi di euro
su Banca Monte dei Paschi di Siena
, a poche ore di distanza da quando Banco BPM
ha proposto a MPS una possibile fusione nel tentativo di bloccare la mossa di Intesa. Nell'ambito della sua offerta, Intesa ha stretto un accordo con Unipol
, principale azionista di BPER
che rileverebbe circa metà della rete di filiali della banca senese per con BPER e creare una banca con il marchio MPS.
Sul fronte macroeconomico
, l'indice Sentix
, che misura la fiducia degli investitori nella zona euro
, ha registrato
una ripresa superiore alle attese a giugno (l'indice è salito di 3 punti a -13,4), grazie all'attenuarsi dei timori di un forte rallentamento economico dopo che il sentiment era crollato per via del conflitto con l'Iran e dell'impennata dei prezzi del greggio. In Germania
, ad aprile gli ordini all'industria
hanno registrato
un calo del 3,8% rispetto al mese precedente, più delle attese.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,154. L'Oro
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 91,09 dollari per barile.
Sale lo spread
, attestandosi a +76 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,81%. Tra gli indici di Eurolandia
sottotono Francoforte
che mostra una limatura dello 0,39%, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e incolore Parigi
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.
Il listino milanese
mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,57%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 52.805 punti. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(+0,18%); sulla stessa tendenza, sulla parità il FTSE Italia Star
(-0,05%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Banca MPS
(+12,85%), Mediobanca
(+12,10%), BPER Banca
(+4,01%) e Unipol
(+3,50%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Intesa Sanpaolo
, che ottiene -2,10%. Deludente Unicredit
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Avio
, che mostra un piccolo decremento dell'1,30%. Discesa modesta per Hera
, che cede un piccolo -1,15%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Safilo
(+7,28%), Revo Insurance
(+7,07%), RCS
(+6,33%) e Banca Ifis
(+4,55%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Carel Industries
, che ottiene -3,94%. Preda dei venditori WIIT
, con un decremento del 3,25%. Si concentrano le vendite su Technoprobe
, che soffre un calo del 2,98%. Vendite su Webuild
, che registra un ribasso dell'1,98%.