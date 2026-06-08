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Seduta mista per i listini europei, Piazza Affari in rialzo con il risiko bancario

Commento, Finanza, Spread
Seduta mista per i listini europei, Piazza Affari in rialzo con il risiko bancario
(Teleborsa) - Le Borse europee si muovono con un andamento incerto, dopo un avvio debole seguito da un parziale recupero favorito dai segnali di possibile distensione sul fronte geopolitico. Le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump a favore di un immediato cessate il fuoco tra Israele e Iran hanno contribuito ad attenuare, almeno temporaneamente, i timori di una nuova escalation in Medio Oriente. Spicca Piazza Affari con il rinnovato interesse nel comparto bancario domestico.

Stamattina Intesa Sanpaolo ha annunciato un'OPAS da 30,6 miliardi di euro su Banca Monte dei Paschi di Siena, a poche ore di distanza da quando Banco BPM ha proposto a MPS una possibile fusione nel tentativo di bloccare la mossa di Intesa. Nell'ambito della sua offerta, Intesa ha stretto un accordo con Unipol, principale azionista di BPER che rileverebbe circa metà della rete di filiali della banca senese per con BPER e creare una banca con il marchio MPS.

Sul fronte macroeconomico, l'indice Sentix, che misura la fiducia degli investitori nella zona euro, ha registrato una ripresa superiore alle attese a giugno (l'indice è salito di 3 punti a -13,4), grazie all'attenuarsi dei timori di un forte rallentamento economico dopo che il sentiment era crollato per via del conflitto con l'Iran e dell'impennata dei prezzi del greggio. In Germania, ad aprile gli ordini all'industria hanno registrato un calo del 3,8% rispetto al mese precedente, più delle attese.

Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,154. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 91,09 dollari per barile.

Sale lo spread, attestandosi a +76 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,81%.

Tra gli indici di Eurolandia sottotono Francoforte che mostra una limatura dello 0,39%, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità, e incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.

Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,57%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 52.805 punti. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,18%); sulla stessa tendenza, sulla parità il FTSE Italia Star (-0,05%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Banca MPS (+12,85%), Mediobanca (+12,10%), BPER Banca (+4,01%) e Unipol (+3,50%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Intesa Sanpaolo, che ottiene -2,10%. Deludente Unicredit, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Avio, che mostra un piccolo decremento dell'1,30%. Discesa modesta per Hera, che cede un piccolo -1,15%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Safilo (+7,28%), Revo Insurance (+7,07%), RCS (+6,33%) e Banca Ifis (+4,55%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Carel Industries, che ottiene -3,94%. Preda dei venditori WIIT, con un decremento del 3,25%. Si concentrano le vendite su Technoprobe, che soffre un calo del 2,98%. Vendite su Webuild, che registra un ribasso dell'1,98%.
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