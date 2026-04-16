Banco BPM, Castagna: ora proseguire con determinazione verso obiettivi al 2027 del piano

(Teleborsa) - "Mi associo alle parole del Presidente
nel ringraziare le Azioniste, gli Azionisti e i nostri investitori per il supporto ricevuto, i consiglieri uscenti per il contributo offerto alla crescita del Gruppo, e nel salutare l'ingresso dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. L'anno appena trascorso si è chiuso con risultati di particolare rilievo: un utile netto di oltre 2 miliardi di euro, 1,5 miliardi di euro di dividendi distribuiti, a fronte della solidità patrimoniale ben rappresentata dal Cet1 Ratio del 13,6%". Lo ha detto Giuseppe Castagna, amministratore delegato
di Banco BPM
, al termine dell'assemblea odierna che ha visto
la vittoria della lista del CdA.
"Non solo: se guardiamo alla performance di mercato dall'ultimo rinnovo degli organi sociali, avvenuto nell'aprile di tre anni fa, possiamo vedere come il titolo Banco BPM sia cresciuto di oltre il 200% generando un rendimento per gli azionisti, il cosiddetto Total Shareholder Return, di oltre il 300%
", ha aggiunto.
"Traguardi raggiunti attraverso un progetto industriale solido e coerente, al quale le fabbriche prodotto hanno fornito un apporto fondamentale - ha detto Castagna - Un percorso che conferma la nostra capacità di agire come banca di comunità e di prossimità
, profondamente radicata nei territori e attenta alle esigenze di famiglie e imprese. Obbiettivi che è stato possibile conseguire grazie all'impegno quotidiano di tutte le persone di Banco BPM, che hanno sempre operato con professionalità, dedizione e senso di responsabilità, in contesti spesso complessi".
"Il nuovo Consiglio di Amministrazione e il management sono ora chiamati a proseguire con determinazione verso gli obiettivi al 2027
previsti dal Piano Strategico, restando fedeli alla vocazione e all'impegno di Banco BPM di essere un punto di riferimento per tutti gli azionisti e gli altri stakeholder", ha concluso.