In rialzo i listini europei mentre accelera l'inflazione nell'Eurozona, a Milano corre Amplifon

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente
. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB
, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.
Occhi puntati ancora sul Medio Oriente
. Il capo dell'esercito pakistano è atteso a Teheran per incontrare i funzionari iraniani nel tentativo di estendere il cessate il fuoco che ha interrotto quasi sette settimane di guerra tra Israele, USA e Iran
anche se l'esito diplomatico rimane incerto.
Trump ha annunciato che i leader di Israele e Libano
si parleranno direttamente per la prima volta in oltre trent'anni, anche se entrambi i governi si sono rifiutati di confermare. Parallelamente, il segretario al Tesoro Scott Bessent
ha avvertito che Washington si prepara a inasprire la pressione economica sull'Iran con sanzioni
secondarie sugli istituti finanziari che operano con Teheran, definendola "l'equivalente finanziario di una campagna di bombardamenti."
A Piazza Affari, gli investitori premiano la riconferma a sorpresa di Lovaglio alla guida di MPS
. La banca senese corre con gli altri due istituti protagonisti di giornata, Mediobanca
e BPM
, mentre si fanno sempre più insistenti le voci intorno a possibili nuove operazioni di consolidamento del settore bancario italiano
. Nel frattempo, l'assemblea dell'istituto lombardo ha votato in maggioranza
la lista del Cda per il nuovo Consiglio.
Seduta positiva per il comparto difesa con Fincantieri
che annuncia commessa superiore ai 2 miliardi di euro. Corre Amplifon
.
Sul fronte macroeconomico
, secondo i dati pubblicati da Eurostat
, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, a marzo 2026, il tasso di inflazione annua nell'area dell'euro
si è attestato al 2,6%
, poco sopra il preliminare del 2,5% e in aumento rispetto all'1,9% del mese precedente. Un anno prima, il tasso era del 2,2%.
In Italia, intanto, secondo i dati definitivi pubblicati dall'Istat, l'istituto di statistica italiano, a marzo 2026, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività
(NIC), al lordo dei tabacchi, registra
una variazione del +0,5% su base mensile e del +1,7% su base annua (da +1,5% di febbraio), confermando la stima preliminare. A febbraio l'inflazione su base congiunturale si attestava al +0,7%.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 4.816,8 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 91,47 dollari per barile.
Retrocede di poco lo spread
, che raggiunge quota +76 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,76%. Tra i listini europei
sostanzialmente tonico Francoforte
, che registra una plusvalenza dello 0,60%, guadagno moderato per Londra
, che avanza dello 0,70%, e piccoli passi in avanti per Parigi
, che segna un incremento marginale dello 0,48%.
Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,36%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,39%, portandosi a 50.792 punti.
In denaro il FTSE Italia Mid Cap
(+0,77%); come pure, buona la prestazione del FTSE Italia Star
(+1,44%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo Amplifon
, mostrando un incremento del 3,53%.
Denaro su Mediobanca
, che registra un rialzo del 2,50%.
Bilancio decisamente positivo per Generali Assicurazioni
, che vanta un progresso del 2,24%.
Buona performance per Banco BPM
, che cresce del 2,12%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin
, che ottiene -1,36%.
Contrazione moderata per Unicredit
, che soffre un calo dello 0,84%.
Sottotono ENI
che mostra una limatura dello 0,75%.
Deludente BPER Banca
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, MFE B
(+9,29%), MFE A
(+8,55%), Reply
(+3,65%) e WIIT
(+3,37%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su D'Amico
, che continua la seduta con -1,16%.
Fiacca NewPrinces
, che mostra un piccolo decremento dell'1,08%.
Discesa modesta per Brembo
, che cede un piccolo -1,08%.
Pensosa Banca Popolare di Sondrio
, con un calo frazionale dello 0,97%.