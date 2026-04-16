PepsiCo brinda ai risultati superiori alle attese

(Teleborsa) - Balza in avanti PepsiCo
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,08%, dopo che il gruppo delle bevande ha chiuso il primo trimestre con risultati superiori alle attese
.
“Siamo soddisfatti dei risultati
del primo trimestre, che hanno registrato un'accelerazione sia del fatturato netto che della crescita organica del fatturato, con un notevole miglioramento dei volumi di prodotti biologici pronti all'uso. Un ampio programma commerciale, che include il rilancio di grandi marchi globali, attività di innovazione e alcune iniziative per la riduzione dei costi, sta procedendo bene e le performance aziendali sono migliorate”, ha dichiarato il Presidente e CEO, Ramon Laguarta
, aggiungendo che la società è incoraggiata dalla "resilienza del business internazionale, mentre il Nord America ha continuato a fare progressi nel primo trimestre".
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della società di alimenti e bevande
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di PepsiCo
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 155 USD. Prima resistenza a 160,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 151,8.