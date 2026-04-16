RDM, Moody's aggiunge dicitura Limited Default a rating con superamento periodo di grazia

(Teleborsa) - Moody's ha aggiunto la dicitura "Limited Default" al Probability of Default Rating (PDR) del produttore italiano di cartone riciclato Reno De Medici, portandolo da "Caa3-PD" a "Caa3-PD/LD", a seguito dell'esecuzione di un default limitato. La dicitura indica un evento di default limitato e verrà rimossa entro circa tre giorni lavorativi.



Il 16 marzo 2026 RDM ha emesso un comunicato informando il mercato in merito alle discussioni e al dialogo in corso con gli obbligazionisti in relazione a una ricapitalizzazione del debito finanziario e alla stipula di un accordo di moratoria di 3 mesi con gli obbligazionisti di oltre il 70% delle obbligazioni senior garantite da 600 milioni di euro in circolazione, in relazione al mancato pagamento della cedola di marzo in scadenza il 16 marzo 2026 e al fine di migliorare la propria posizione di liquidità.



È stato concordato un periodo di grazia di 30 giorni per il pagamento degli interessi, trascorso il quale si sarebbe verificato un evento di default in caso di mancato pagamento degli interessi da parte della società. Nonostante l'accordo di moratoria estenda di fatto il periodo di grazia a 3 mesi, Moody's considera il mancato pagamento degli interessi dopo la scadenza del periodo di grazia originario di 30 giorni come un default limitato secondo la propria definizione.



Reno De Medici è un'azienda leader in Europa nella produzione e distribuzione di cartone riciclato. L'azienda gestisce otto stabilimenti in sei paesi europei con una capacità produttiva totale di 1,4 milioni di tonnellate all'anno. Nei 12 mesi terminati a settembre 2025, RDM ha generato un fatturato di circa 740 milioni di euro (escluse le attività cessate). Dal 2021 la società è controllata indirettamente da fondi gestiti da Apollo.

Condividi

```