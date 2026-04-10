Eni, investitori istituzionali depositano liste per rinnovo di CdA e collegio sindacale

(Teleborsa) - Gli investitori istituzionali hanno depositato liste di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Eni previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci. Le liste sono state composte con il supporto di Chaberton Partners, advisor esterno e indipendente. I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di oltre lo 0,8% delle azioni ordinarie della società.



La lista presentata per il consiglio di amministrazione è composta da: Raphael Louis Vermeir, Carolyn Adele Dittmeier, Massimo Belcredi.



La lista presentata per il collegio sindacale è composta da: Sindaco effettivo Francesco Fallacara e Maria Francesca Talamonti, Sindaco supplente Nadia Fontana.



Lo comunica il coordinatore del Comitato dei gestori, Alberto Zorzi, per conto di: Amundi Asset Management SGR, Anima SGR, Arca Fondi SGR, BancoPosta Fondi SGR, BNP Paribas Asset Management, Eurizon Capital SGR, Fidelity Funds, Fideuram Asset Management (Ireland), Fineco Asset Management, Generali Asset Management SGR, Interfund Sicav, Kairos Partners SGR, Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited.

Condividi

```