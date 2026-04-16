BNY Mellon, ricavi record di 5,41 miliardi di dollari nel primo trimestre

(Teleborsa) - Nei primi tre mesi del 2026 The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) ha registrato risultati sopra le aspettative degli analisti. I ricavi hanno raggiunto un livello record di 5,41 miliardi di dollari, in aumento del 13% su base annua rispetto ai 4,79 miliardi di dollari del primo trimestre 2025. Le previsioni di consensus si sono fermate a 5,15 miliardi.



"BNY ha avuto un inizio solido nel 2026 con ricavi record di 5,4 miliardi di dollari nel primo trimestre, in aumento del 13% su base annua, riflettendo una crescita diffusa nelle nostre attività di Securities Services e Market and Wealth Services", ha dichiarato l'Ad Robin Vince.



I ricavi totali da commissioni sono aumentati dell’11% su base annua a 3,77 miliardi di dollari, sostenuti da una maggiore attività dei clienti, nuove acquisizioni nette, valori di mercato elevati e ricavi da cambi.



Il margine di interesse netto è salito del 18% su base annua a 1,37 miliardi di dollari, riflettendo il continuo reinvestimento di titoli di investimento a rendimenti più elevati e la crescita del bilancio, parzialmente compensati dalla compressione dei margini sui depositi.



L’utile per azione rettificato di 2,25 dollari è aumentato del 42% su base annua rispetto a 1,58 dollari del periodo dell’anno precedente. Le previsioni di consensus si sono fermate a 1,93 dollari.



Le attività in custodia e amministrazione hanno raggiunto 59,4 trilioni di dollari, in aumento del 12% su base annua, mentre le attività in gestione hanno totalizzato 2,1 trilioni di dollari, in aumento del 6% su base annua.



La società ha restituito 1,4 miliardi di dollari agli azionisti comuni attraverso 376 milioni di dollari in dividendi e 983 milioni di dollari in riacquisti di azioni durante il trimestre.







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