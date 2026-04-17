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Bilancia commerciale globale Italia in febbraio
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17 aprile 2026 - 10.10
Italia,
Bilancia commerciale globale in febbraio pari a 4,94 Mld Euro
, in aumento rispetto al precedente 1,13 Mld Euro (la previsione era 3,83 Mld Euro).
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