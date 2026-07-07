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USA, Bilancia commerciale in maggio

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USA, Bilancia commerciale in maggio
USA, Bilancia commerciale in maggio pari a -77,6 Mld $, in calo rispetto al precedente -54,6 Mld $ (la previsione era -78,3 Mld $).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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