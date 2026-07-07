Milano
16:52
52.600
-0,68%
Nasdaq
16:52
29.069
-2,12%
Dow Jones
16:52
52.938
-0,22%
Londra
16:52
10.691
+0,37%
Francoforte
16:53
25.495
-1,25%
Martedì 7 Luglio 2026, ore 17.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ USA, Bilancia commerciale in maggio
USA, Bilancia commerciale in maggio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
07 luglio 2026 - 14.40
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
USA,
Bilancia commerciale in maggio pari a -77,6 Mld $
, in calo rispetto al precedente -54,6 Mld $ (la previsione era -78,3 Mld $).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
Leggi anche
Giappone, Bilancia commerciale in maggio
Bilancia commerciale extra UE Italia in maggio
Francia, Bilancia commerciale in maggio
USA, Bilancia commerciale in aprile
Altre notizie
Giappone, saldo bilancia commerciale di maggio vira a -378,7 miliardi di yen
USA, a maggio il deficit commerciale sale a 77,6 miliardi
Appuntamenti macroeconomici del 9 giugno 2026
Bilancia commerciale beni Regno Unito in aprile
Cina, surplus bilancia commerciale di maggio sale oltre le attese a 105,43 mld
Bilancia commerciale Germania in aprile
Guide
Guida al passaggio generazionale: come impostare il patrimonio di famiglia in ottica di successione
Il passaggio generazionale è un percorso strutturato per fasi, che può durare anni, da preparare in anticipo, perché nelle famiglie con un patrimonio o un’impresa il trasferimento riguarda persone...
leggi tutto