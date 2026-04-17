Buon rialzo per Piazza Affari nonostante debolezza di utilities ed energetici

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee
, in un clima di ottimismo riguardo a uno scenario di risoluzione del conflitto in Medio Oriente
, che permetterebbe di riprendere i transiti dallo stretto di Hormuz e allentare le pressioni sui prezzi del petrolio. Le autorità statunitensi hanno indicato progressi nei contatti con l'Iran per un possibile cessate il fuoco permanente, con colloqui che potrebbero riprendere a breve prima della scadenza della tregua in corso. È stato annunciato anche un cessate il fuoco di 10 giorni tra Israele e Libano, finalizzato a ridurre le tensioni lungo il confine e a favorire un clima negoziale più stabile.
Gli ulteriori progressi nei colloqui tra USA e Iran comuque "potrebbero portare a realizzi fisiologici, data anche la ripida salita delle ultime settimane
che caratterizza alcuni indici - commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo
- Intanto, si torna a porre l'accento anche sui fondamentali dell'economia e quelli societari; su quest'ultimo fronte la nuova stagione delle trimestrali rappresenta un importante banco di prova per valutare i primi impatti del conflitto bellico sui bilanci".
Sul fronte degli annunci societari
, Ericsson
ha riportato
un utile operativo del primo trimestre leggermente inferiore alle aspettative, a causa dell'aumento dei costi dei chip dovuto alla domanda di intelligenza artificiale e al rallentamento delle vendite in Nord America; l'investitore tecnologico olandese Prosus
ha accettato
di vendere una partecipazione del 4,5% nella tedesca Delivery Hero
a Uber
per circa 270 milioni di euro; gli operatori di telecomunicazioni francesi Bouygues
, Iliad-Free e Orange
hanno presentato
un'offerta migliorata di 20,35 miliardi di euro per acquistare la rivale SFR da Altice France. In Italia
, OVS
ha alzato
del 27% il dividendo dopo i risultati record dell'esercizio 2025, segnalando anche un avvio di 2026 "molto positivo".
Per quanto riguarda i dati macroeconomici
, il surplus delle partite correnti dell'Eurozona
è diminuito
più delle attese a febbraio; in Italia
, l'avanzo commerciale è salito
più delle attese a febbraio a 4,94 miliardi di euro.
Sul fronte della politica monetaria
, fonti della BCE
hanno riferito a Bloomberg che il Consiglio direttivo propende per il mantenimento dei tassi d'interesse invariati ad aprile, poiché è troppo presto per esprimere un giudizio sulle conseguenze della guerra con l'Iran. Schnabel ha anche affermato che la BCE può permettersi di prendersi del tempo per analizzare lo shock e che non intende imporre costi inutili all'economia. Ciò ha ridotto la probabilità di un aumento dei tassi ad aprile
.Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente
. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB
, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,179. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.795,4 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio
(Light Sweet Crude Oil) (-2,49%), che ha toccato 92,33 dollari per barile.
Torna a scendere lo spread
, attestandosi a +76 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,79%. Tra le principali Borse europee
resistente Francoforte
, che segna un piccolo aumento dello 0,64%, andamento cauto per Londra
, che mostra una performance pari a -0,09%, e Parigi
avanza dello 0,39%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese
, con il FTSE MIB
che sale dello 0,57% a 48.301 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 50.788 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,95%); sulla stessa linea, sale il FTSE Italia Star
(+1,43%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, tonica Avio
che evidenzia un bel vantaggio del 2,60%. In luce Ferrari
, con un ampio progresso del 2,13%. Andamento positivo per Fineco
, che avanza di un discreto +1,99%. Ben comprata Moncler
, che segna un forte rialzo dell'1,77%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem
, che continua la seduta con -1,56%. Sottotono Terna
che mostra una limatura dell'1,38%. Deludente Tenaris
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, BFF Bank
(+7,41%), OVS
(+5,31%), Technoprobe
(+4,95%) e Reply
(+4,65%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Alerion Clean Power
, che prosegue le contrattazioni a -1,07%. Fiacca ERG
, che mostra un piccolo decremento dell'1,02%. Discesa modesta per Cementir
, che cede un piccolo -0,68%. Pensosa Comer Industries
, con un calo frazionale dello 0,65%.