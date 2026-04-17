ICOP, approccio M&A resta selettivo: focus su competenze specializzate o nuove geografie

Gli spunti dalla conference di Alantra

(Teleborsa) - L'attuale portafoglio ordini di 1,5 miliardi di euro di ICOP, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan, offre una solida copertura fino al 2026-2027 e una buona visibilità fino al 2028, con un rischio di concentrazione che rimane minimo e nessun singolo progetto che superi il 10% del portafoglio ordini e circa il 95% dei contratti al di sotto del 3%. Lo scrivono gli analisti di Alantra , dopo che il broker spagnolo ha ospitato i vertici societari per un incontro con gli investitori. La pipeline si attesta a 1 miliardo di euro con un tasso di successo del 50%, supportato da opportunità ricorrenti con clienti chiave come Snam .



Secondo Alantra, l'esposizione al mercato statunitense rappresenta il vettore di crescita più interessante, in particolare nel settore del microtunnelling, dove i prezzi e i rendimenti sono strutturalmente più elevati, con un multiplo rispetto ai livelli europei. Il gruppo è già presente lungo la costa orientale degli Stati Uniti ed è ben posizionato per espandersi, con l'obiettivo a medio termine di riequilibrare i ricavi verso una ripartizione 50/50 tra Stati Uniti ed Europa.



Viene ricordato che il management adotta un approccio disciplinato all'M&A, privilegiando la coerenza strategica rispetto alle dimensioni. L'attenzione si concentra sull'acquisizione di competenze specializzate o sull'ingresso in nuove aree geografiche, piuttosto che sulla crescita fine a se stessa. Il portafoglio di progetti è supportato da un panorama frammentato, con diverse aziende a gestione familiare che si trovano ad affrontare problematiche di successione.



Il management ha confermato le previsioni quantitative preliminari per l'esercizio 2026, divulgate durante la conference call relativa all'esercizio 2025, indicando ricavi superiori a 600 milioni di euro, un margine EBITDA leggermente superiore al 18,4% raggiunto nell'esercizio 2025 e investimenti in conto capitale pari a 30 milioni di euro, inclusi l'ampliamento della sede centrale e il continuo investimento in ricerca e sviluppo nel settore della robotica, a supporto anche delle attività di microtunneling. Si prevede che la solida generazione di cassa consentirà una progressiva riduzione della PFN, mantenendo al contempo un rapporto di indebitamento inferiore a 1,5x, unitamente a un ritorno al ROCE superiore al 25% e a una conversione del flusso di cassa libero superiore al 50%.



"Gli investitori hanno apprezzato la combinazione vincente di comprovata capacità operativa, forte visibilità sugli utili e un percorso credibile verso margini strutturalmente più elevati, supportato da una solida generazione di cassa e da una disciplinata flessibilità nella crescita - si legge nella ricerca - Nonostante il rally (+54% da inizio anno, +127% in un anno e +356% dall'IPO), ICOP continua a essere scambiata in linea o a sconto rispetto ai concorrenti nell'esercizio 2027/28, offrendo al contempo una redditività e una crescita significativamente superiori: margine EBITDA del 18,5% contro la mediana dei concorrenti dell'8,9% nel periodo 2026-2028 e un CAGR EBITDA del 9,7% nel periodo 2026-2028 contro il 4,3% dei concorrenti".

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