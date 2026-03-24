Matica Fintec, ricavi pro forma 2025 volano a 79,4 milioni di euro con contributo M&A

(Teleborsa) - Matica Fintec , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali, ha chiuso il 2025 con ricavi pro forma pari a 79,4 milioni di euro, in forte crescita rispetto a 21,3 milioni del 2024 (+273%), principalmente per effetto dell'ampliamento del perimetro e del contributo per dodici mesi delle società acquisite. In particolare, i dati pro forma assumono, ai fini comparativi, l'efficacia dal 1° gennaio 2025 delle acquisizioni di Panini e Panini North America, perfezionate il 3 settembre 2025, e includono per l'intero esercizio anche i contributi di Matica e di DISK - Digital Identity Solutions Korea.



L'EBITDA è pari a 7,1 milioni di euro, in aumento rispetto a 4,6 milioni del 2024 (+55% circa), pur risentendo della presenza di costi straordinari legati alle operazioni di acquisizione e integrazione; l'EBITDA adjusted, pari a 14,2 milioni, evidenzia una crescita

più marcata (+211%), riflettendo la reale capacità di generazione operativa del nuovo Gruppo al netto delle componenti non ricorrenti. L'EBIT si attesta a 3,5 milioni di euro, sostanzialmente in linea con i 3,7 milioni del 2024 (-5%), per effetto della maggiore incidenza degli ammortamenti connessi al nuovo perimetro e alla fase di integrazione; l'EBIT adjusted, pari a 10,6 milioni di euro, registra un incremento significativo (+187%), espressione della maggiore scala operativa e del diverso mix di attività.



L'indebitamento finanziario netto pro forma, pari a 29,5 milioni di euro, riflette il finanziamento delle acquisizioni e la nuova dimensione del Gruppo, risultando non comparabile con la posizione di cassa netta registrata nel 2024 (2,2 milioni).



"Il 2025 ha segnato un anno di svolta per il Gruppo, rappresentando una tappa fondamentale nel percorso di crescita - ha commentato il presidente Sandro Camilleri - Le acquisizioni realizzate hanno aperto una nuova fase per Matica Fintec, rafforzandone il ruolo di player globale integrato e consolidando in particolare la presenza negli Stati Uniti. Nel 2026, l'integrazione di queste realtà ci consentirà di creare sinergie operative e commerciali, ampliare il portafoglio prodotti e rafforzare la nostra posizione nei settori Banking e Mobile ID. Il Gruppo è pronto a sfruttare appieno le opportunità offerte dai mercati internazionali, guidare l'innovazione e consolidare la propria leadership globale".



Il conto economico civilistico consolidato mostra un utile per 841 mila euro, contro i 2,77 milioni di euro dell'anno prima.









Condividi

```