Piazza Affari: andamento rialzista per Avio

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda aerospaziale italiana , con una variazione percentuale del 2,36%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad evidenza del fatto che il movimento di Avio subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 37,74 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 36,8. L'equilibrata forza rialzista di Avio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 38,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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