Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 17/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 aprile
A picco il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude gli scambi con un pessimo -6,26%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 89,79. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 96,03. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 87,71.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)