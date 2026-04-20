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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 17/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 17/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 aprile

A picco il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude gli scambi con un pessimo -6,26%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 89,79. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 96,03. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 87,71.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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