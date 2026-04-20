Milano 14:07
48.192 -1,39%
Nasdaq 17-apr
26.672 0,00%
Dow Jones 17-apr
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Londra 14:07
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Francoforte 14:07
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Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 17/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 17/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 aprile

Giornata poco mossa per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la giornata del 17 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,39% rispetto alla seduta precedente.

Lo status tecnico del FTSE 100 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 10.676,3, mentre il primo supporto è stimato a 10.568,2. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10.784,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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