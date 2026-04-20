Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 17/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 aprile
Giornata poco mossa per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la giornata del 17 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,39% rispetto alla seduta precedente.
Lo status tecnico del FTSE 100 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 10.676,3, mentre il primo supporto è stimato a 10.568,2. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10.784,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)