Asia a due velocità. Tokyo e Seul ritracciano dai massimi
(Teleborsa) - I mercati asiatici hanno mostrato un andamento contrastato, a causa delle incertezze sul conflitto tra Stati Uniti e Iran. A compensare questo fattore negativo ha contribuito la chiusura positiva di Wall Street e l'andamento sostenuto del settore dei semiconduttori.
Le borse giapponese e sudcoreana hanno perso terreno, ritracciando dai massimi storici toccati la vigilia. Chiude in rosso il listino di Tokyo, con un calo dello 0,38% sul Nikkei 225, mentre Shenzhen fa un piccolo salto in avanti dello 0,27%.
Effervescente Hong Kong (+1,84%); negativa Seul (-0,84%).
Leggermente negativa Mumbai (-0,34%); consolida i livelli della vigilia Sydney (-0,08%).
La giornata dell'1 giugno si presenta piatta per l'euro contro la valuta nipponica, che mostra un esiguo +0,1%. Giornata fiacca per l'euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,01%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro il dollaro hongkonghese, che sta facendo un moderato +0,05%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 2,61%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,71%.
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