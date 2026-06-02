Asia a due velocità. Tokyo e Seul ritracciano dai massimi

(Teleborsa) - I mercati asiatici hanno mostrato un andamento contrastato, a causa delle incertezze sul conflitto tra Stati Uniti e Iran. A compensare questo fattore negativo ha contribuito la chiusura positiva di Wall Street e l'andamento sostenuto del settore dei semiconduttori.



Le borse giapponese e sudcoreana hanno perso terreno, ritracciando dai massimi storici toccati la vigilia. Chiude in rosso il listino di Tokyo , con un calo dello 0,38% sul Nikkei 225 , mentre Shenzhen fa un piccolo salto in avanti dello 0,27%.



Effervescente Hong Kong (+1,84%); negativa Seul (-0,84%).



Leggermente negativa Mumbai (-0,34%); consolida i livelli della vigilia Sydney (-0,08%).



La giornata dell'1 giugno si presenta piatta per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un esiguo +0,1%. Giornata fiacca per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile -0,01%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che sta facendo un moderato +0,05%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,61%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,71%.





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