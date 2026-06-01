Borse asiatiche in rialzo con acquisti sui tech. Seul su nuovi record storici

(Teleborsa) - L'Asia si muove in rialzo, aggiornando in alcuni casi i record storici, grazie al rally messo a segno dal settore tecnologico, sulla scia delle prospettive di sviluppo del settore AI. Gli acquisti sui tech hanno in buona parte compensato le incertezze relative all'accordo fra USA ed Iran, ancora in stallo.



Seduta positiva per il listino di Tokyo , che mostra un guadagno dell'1,09% sul Nikkei 225 , mentre, al contrario, si muove al ribasso Shenzhen, che perde lo 0,76%.



In denaro Hong Kong (+0,74%); su di giri la piazza di Seul (+4,14%) che si posiziona su un nuovo record storico, grazie al balzo di Samsung Electronics di circa il 10%..



Pressoché invariata Mumbai (+0,19%); come pure, sui livelli della vigilia Sydney (+0,11%).



Giornata fiacca per l' euro contro la valuta nipponica , che passa di mano con un trascurabile +0,01%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro nei confronti della divisa cinese , che sta facendo un moderato -0,07%. Seduta trascurata per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che mostra un timido -0,06%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 2,69%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,71%.





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