Milano 16:02
48.215 +0,02%
Nasdaq 16:02
26.683 +0,35%
Dow Jones 16:02
49.815 +0,75%
Londra 16:02
10.547 -0,58%
Francoforte 16:02
24.453 +0,14%

Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,11% alle 16:00)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 48.260,31 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,11% alle 16:00)
Milano passa di mano con un trascurabile +0,11% alle 16:00 e scambia a 48.260,31 punti.
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