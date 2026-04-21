Borse europee caute con incertezza su colloqui USA-Iran. A Milano svetta Avio

(Teleborsa) - Seduta cauta per le Borse europee, con Piazza Affari che scambia sopra la parità, in un clima di cautela per l'avvicinarsi della scadenza del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Sebbene lo Stretto di Hormuz rimanga, al momento, in gran parte bloccato, il mercato continua a privilegiare uno scenario di de-escalation, anticipando la ripresa dei colloqui con la mediazione del Pakistan. Il possibile ritorno a Islamabad di una delegazione statunitense di alto livello, guidata dal vicepresidente J.D. Vance, insieme agli appelli di Pechino per un rapido ripristino del transito energetico, indicano una convergenza di interessi volti a evitare un'interruzione prolungata dei flussi.



L'evento chiave della giornata sarà l'audizione di Kevin Warsh davanti alla Commissione bancaria del Senato statunitense (alle 16:00 ora italiana). Il probabile successore di Jerome Powell alla guida della Federal Reserve, sulla base delle informazioni emerse, dovrebbe sottolineare l'indipendenza della politica monetaria e la disciplina interna della Fed come garanzie della sua legittimità, cecando di rassicurare i mercati evitando al contempo uno scontro diretto con l'amministrazione Trump.



Sul fronte macroeconomico, l'attenzione oggi è sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti relative a marzo e sull'indice ZEW tedesco.



Tra le società che hanno pubblicato i conti, Thales ha registrato un fatturato del primo trimestre ben al di sopra delle previsioni degli analisti, con un aumento organico dei ricavi di quasi il 10%, trainato dall'impennata delle consegne nel settore della difesa; Vivendi ha registrato un fatturato di 69 milioni di euro nel primo trimestre del 2026, in crescita dell'1,3% a valuta e perimetro costanti rispetto al primo trimestre del 2025, mentre il portafoglio di partecipazioni quotate ammontava a 4,4 miliardi di euro al 31 marzo 2026; Beiersdorf ha indicato il primo trimestre del 2026 come un inizio difficile, riportando un calo del 4,6% del fatturato netto organico del gruppo e confermando le previsioni per il 2026 di un fatturato organico stabile o in leggera crescita.



L' Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,177. L' Oro è in calo (-0,74%) e si attesta su 4.785 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,22%.



Lieve calo dello spread , che scende a +73 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,71%.



Tra i listini europei sostanzialmente tonico Francoforte , che registra una plusvalenza dello 0,54%, senza slancio Londra , che negozia con un +0,07%, e Parigi è stabile, riportando un moderato -0,08%.



Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,23% a 48.320 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share , che arriva a 50.871 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,45%); sulla stessa linea, sale il FTSE Italia Star (+0,75%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Avio (+4,66%, Jefferies incrementa target price), STMicroelectronics (+2,01%), Mediobanca (+1,73%) e Banca MPS (+1,38%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo , che ottiene -1,15%. Tentenna Saipem , che cede l'1,05%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Fiera Milano (+2,83%), MFE A (+2,14%), MFE B (+2,13%) e OVS (+1,98%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su RCS , che ottiene -1,20%. Sostanzialmente debole Interpump , che registra una flessione dell'1,00%. Si muove sotto la parità Revo Insurance , evidenziando un decremento dello 0,62%.

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