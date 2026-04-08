Rex Concepts (franchisee di Burger King e Popeyes) annuncia l'IPO sulla Borsa di Varsavia

(Teleborsa) - Rex Concepts, operatore di catene di ristoranti a servizio rapido (QSR) attivo in Polonia, Repubblica Ceca e Romania, ha annunciato la sua intenzione di quotarsi sulla Borsa di Varsavia. Il board di Rex Concepts prevede che i proventi lordi derivanti dall'emissione di nuove azioni ammonteranno a 560 milioni di PLN (circa 132 milioni di euro) e saranno utilizzati per perseguire gli obiettivi strategici della società.



Il Gruppo è stato fondato nel 2022 da professionisti del settore di grande esperienza, ovvero Olgierd Danielewicz e Peter Kaineder, entrambi ex dirigenti di AmRest, in collaborazione e con il supporto di Henry McGovern, fondatore di AmRest, e Steven K. Winegar, fondatore di Restauravia Grupo Empresarial.



Rex Concepts è master franchisee dei marchi Burger King e Popeyes in Polonia, Repubblica Ceca e Romania. Il gruppo ha iniziato con 20 ristoranti di proprietà nel 2022 e, alla fine del 2025, gestiva già 159 punti vendita: 65 ristoranti Popeyes, rispetto ai 27 dell'anno precedente, e 94 ristoranti Burger King, rispetto ai 73 dell'anno precedente. Solo nel 2025, il Gruppo ha aperto 59 nuovi ristoranti, di cui 23 in Polonia, 16 nella Repubblica Ceca e 20 in Romania. Oltre ai ristoranti di proprietà, la rete Burger King comprendeva anche 96 ristoranti gestiti da sub-franchising indipendenti alla fine del 2025.



Ora prevede di aprire circa 70 nuovi ristoranti nel 2026 e di continuare l'espansione a un ritmo di oltre 80 ristoranti all'anno negli anni successivi in ??Polonia, Repubblica Ceca e Romania, con l'obiettivo di raggiungere circa 850 punti vendita entro il 2032, di cui oltre 700 saranno ristoranti gestiti direttamente dall'azienda.



Alla fine del 2025, il Gruppo ha registrato un fatturato di 594,6 milioni di PLN (circa 140 milioni di euro), rispetto ai 358,5 milioni di PLN dell'anno precedente, con una crescita annua del 66%. Anche l'EBITDA è migliorato significativamente, raggiungendo i 43,4 milioni di PLN alla fine del 2025 (circa 10,2 milioni di euro), rispetto ai 6.000 PLN dell'anno precedente.



"Riteniamo che l'offerta pubblica e la quotazione della società alla Borsa di Varsavia ci consentiranno di capitalizzare le opportunità offerte dal mercato pubblico e di realizzare i nostri ambiziosi piani, tra cui l'espansione delle reti Popeyes e Burger King fino a circa 850 ristoranti entro il 2032, di cui oltre 700 saranno gestiti direttamente dalla società - ha dichiarato il presidente Olgierd Danielewicz - Il nostro obiettivo è espandere la nostra piattaforma in nuovi mercati dell'Europa centrale e ampliare gradualmente il nostro portafoglio con nuovi marchi del settore della ristorazione rapida".

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