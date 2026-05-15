El.En, settore medicale guida la crescita nel primo trimestre. Guidance confermata

(Teleborsa) - El.En. , gruppo attivo nel settore dei laser per applicazioni medicali e industriali quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso il primo trimestre 2026 con un fatturato consolidato a 145,6 milioni di euro (+3,3%). L'EBITDA cresce del 9% a 23,7 milioni con margine al 16,3% (dal 15,4%), mentre l'EBIT sale del 14% a 19,9 milioni con margine al 13,6% (dal 12,4%). Il risultato ante imposte raggiunge 20 milioni (+22,6%). La posizione finanziaria netta rimane solidamente positiva a 173,7 milioni (da 172,2 milioni a fine 2025).



La crescita è interamente trainata dal settore medicale, che con ricavi a 108,4 milioni (+9,2% a parità di perimetro) e un EBIT margin prossimo al 18% compensa il rallentamento del settore industriale, sceso a 37,2 milioni (-10,8%) principalmente per la contrazione del business del taglio laser. All'interno del medicale, l'estetica cresce di circa il 10% a 57,8 milioni, sostenuta dai segmenti anti-ageing, tightening e rejuvenation, mentre la divisione chirurgica segna +6% creando le basi per una crescita delle vendite di fibre ottiche sterili per applicazioni urologiche. Geograficamente, i mercati europei rappresentano l'area di maggiore crescita (+17% a 48,3 milioni).



Il Presidente Gabriele Clementi ha dichiarato: "Il posizionamento dei marchi del Gruppo, l'elevato apprezzamento dei nostri prodotti da parte della clientela e la propensione all'acquisto dei nostri sistemi hanno continuato a confermarsi solidi e resilienti, nonostante il perdurare di uno scenario geopolitico complesso. Gli obiettivi industriali e strategici restano confermati e ambiziosi".



Il management conferma la guidance 2026: crescita del fatturato attorno al 5% e miglioramento dell'incidenza dell'EBIT sul fatturato.



L'azienda ha segnalato inoltre che il Direttore Generale Paolo Salvadeo ha rassegnato le dimissioni con effetto dal 21 luglio 2026: non è previsto al momento la nomina di un sostituto.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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