Milano
17:28
47.783
-0,25%
Nasdaq
17:28
26.829
+1,32%
Dow Jones
17:28
49.519
+0,75%
Londra
17:28
10.479
-0,18%
Francoforte
17:28
24.199
-0,30%
Mercoledì 22 Aprile 2026, ore 17.45
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,18% alle 16:00)
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,18% alle 16:00)
Il FTSE MIB tratta sulla parità a 47.989,91 punti
In breve
,
Finanza
22 aprile 2026 - 16.00
Milano passa di mano con un trascurabile +0,18% alle 16:00 e scambia a 47.989,91 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,14% alle 16:00)
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,18% alle 10:30)
Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,14% alle 13:00)
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,11% alle 16:00)
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,09%
Altre notizie
Borsa: Andamento laterale per Milano (0%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,14%)
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,17%
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,04%
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,26%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,07%)
Guide
Insider trading: come funziona, origini e quali sono le regole oggi
L’insider trading è l’uso illecito di informazioni privilegiate, cioè sicure, non ancora pubbliche e potenzialmente in grado di influenzare il prezzo di strumenti finanziari, per comprare, vendere o...
leggi tutto