Milano 17:28
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Nasdaq 17:28
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Dow Jones 17:28
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Londra 17:28
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Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,18% alle 16:00)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 47.989,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,18% alle 16:00)
Milano passa di mano con un trascurabile +0,18% alle 16:00 e scambia a 47.989,91 punti.
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