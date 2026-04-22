Debole il mercato americano

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, che sconta le incertezze relative agli sviluppi della guerra in Iran, dopo che il vicepresidente Vance ha cancellato il viaggio a Islamabad e prima ancora che Trump estendesse la tregua. Il Dow Jones archivia la seduta con un leggero calo dello 0,59%; sulla stessa linea, in lieve calo l' S&P-500 , che archivia la giornata sotto la parità a 7.064 punti.



In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,42%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l' S&P 100 (-0,67%).



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto energia . Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti utilities (-1,75%), beni industriali (-1,39%) e telecomunicazioni (-1,24%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, United Health (+6,96%), Cisco Systems (+2,30%), Chevron (+1,49%) e Microsoft (+1,46%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Merck , che ha terminato le contrattazioni a -3,88%.



Sotto pressione Honeywell International , che accusa un calo del 3,25%.



Scivola Sherwin Williams , con un netto svantaggio del 2,71%.



In rosso Boeing , che evidenzia un deciso ribasso del 2,63%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, CrowdStrike Holdings (+3,80%), Seagate Technology (+3,73%), Zscaler (+3,56%) e Advanced Micro Devices (+3,47%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su PDD Holdings , che ha terminato le contrattazioni a -5,01%.



Sessione nera per MicroStrategy Incorporated , che lascia sul tappeto una perdita del 4,00%.



In perdita DoorDash , che scende del 3,87%.



Spicca la prestazione negativa di AppLovin , che scende del 3,62%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:



Mercoledì 22/04/2026

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -913K barili)



Giovedì 23/04/2026

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 212K unità; preced. 207K unità)

15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 52,5 punti; preced. 52,3 punti)

15:45 USA: PMI servizi (atteso 50,1 punti; preced. 49,8 punti)

15:45 USA: PMI composito (preced. 50,3 punti)



Venerdì 24/04/2026

16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 47,6 punti; preced. 53,3 punti).

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