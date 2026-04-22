Debole il mercato americano
(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, che sconta le incertezze relative agli sviluppi della guerra in Iran, dopo che il vicepresidente Vance ha cancellato il viaggio a Islamabad e prima ancora che Trump estendesse la tregua. Il Dow Jones archivia la seduta con un leggero calo dello 0,59%; sulla stessa linea, in lieve calo l'S&P-500, che archivia la giornata sotto la parità a 7.064 punti.
In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,42%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'S&P 100 (-0,67%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto energia. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti utilities (-1,75%), beni industriali (-1,39%) e telecomunicazioni (-1,24%).
Tra i protagonisti del Dow Jones, United Health (+6,96%), Cisco Systems (+2,30%), Chevron (+1,49%) e Microsoft (+1,46%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Merck, che ha terminato le contrattazioni a -3,88%.
Sotto pressione Honeywell International, che accusa un calo del 3,25%.
Scivola Sherwin Williams, con un netto svantaggio del 2,71%.
In rosso Boeing, che evidenzia un deciso ribasso del 2,63%.
Sul podio dei titoli del Nasdaq, CrowdStrike Holdings (+3,80%), Seagate Technology (+3,73%), Zscaler (+3,56%) e Advanced Micro Devices (+3,47%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su PDD Holdings, che ha terminato le contrattazioni a -5,01%.
Sessione nera per MicroStrategy Incorporated, che lascia sul tappeto una perdita del 4,00%.
In perdita DoorDash, che scende del 3,87%.
Spicca la prestazione negativa di AppLovin, che scende del 3,62%.
Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:
Mercoledì 22/04/2026
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -913K barili)
Giovedì 23/04/2026
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 212K unità; preced. 207K unità)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 52,5 punti; preced. 52,3 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 50,1 punti; preced. 49,8 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 50,3 punti)
Venerdì 24/04/2026
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 47,6 punti; preced. 53,3 punti).
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