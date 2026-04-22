Milano 21-apr
47.903 0,00%
Nasdaq 21-apr
26.479 -0,42%
Dow Jones 21-apr
49.149 -0,59%
Londra 21-apr
10.498 0,00%
Francoforte 21-apr
24.271 0,00%

Debole il mercato americano

Commento, Finanza
Debole il mercato americano
(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, che sconta le incertezze relative agli sviluppi della guerra in Iran, dopo che il vicepresidente Vance ha cancellato il viaggio a Islamabad e prima ancora che Trump estendesse la tregua. Il Dow Jones archivia la seduta con un leggero calo dello 0,59%; sulla stessa linea, in lieve calo l'S&P-500, che archivia la giornata sotto la parità a 7.064 punti.

In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,42%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'S&P 100 (-0,67%).

Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto energia. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti utilities (-1,75%), beni industriali (-1,39%) e telecomunicazioni (-1,24%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, United Health (+6,96%), Cisco Systems (+2,30%), Chevron (+1,49%) e Microsoft (+1,46%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Merck, che ha terminato le contrattazioni a -3,88%.

Sotto pressione Honeywell International, che accusa un calo del 3,25%.

Scivola Sherwin Williams, con un netto svantaggio del 2,71%.

In rosso Boeing, che evidenzia un deciso ribasso del 2,63%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, CrowdStrike Holdings (+3,80%), Seagate Technology (+3,73%), Zscaler (+3,56%) e Advanced Micro Devices (+3,47%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su PDD Holdings, che ha terminato le contrattazioni a -5,01%.

Sessione nera per MicroStrategy Incorporated, che lascia sul tappeto una perdita del 4,00%.

In perdita DoorDash, che scende del 3,87%.

Spicca la prestazione negativa di AppLovin, che scende del 3,62%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:

Mercoledì 22/04/2026
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -913K barili)

Giovedì 23/04/2026
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 212K unità; preced. 207K unità)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 52,5 punti; preced. 52,3 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 50,1 punti; preced. 49,8 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 50,3 punti)

Venerdì 24/04/2026
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 47,6 punti; preced. 53,3 punti).
Condividi
```