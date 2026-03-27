EQUITA, dal 30 marzo al via la prima tranche del programma di buyback

(Teleborsa) - EQUITA Group ha comunicato che avvierà il 30 marzo 2026 la Prima Tranche del programma di acquisto di azioni proprie, autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti il 29 aprile 2025 e da Banca d'Italia il 19 febbraio 2026, con delibera del CdA del 20 marzo 2026. Mediobanca agirà come intermediario incaricato, operando in autonomia su Euronext Milan (segmento STAR) e rispettando tutti i limiti normativi di prezzo, volumi e tempistiche.



Il piano è finalizzato a dotare la Società di azioni proprie per supportare piani di incentivazione come stock option, stock grant e performance shares, destinati a dipendenti e collaboratori per fidelizzarli e/o attrarre nuovi professionisti.



Il programma prevede l'acquisto di un massimo di 180.000 azioni ordinarie, pari allo 0,3% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di 1.000.000 di euro, e durerà dal 30 marzo al 29 ottobre 2026, con possibilità di interruzione parziale o revoca e relative comunicazioni al mercato.



Attualmente, la banca d'investimento italiana detiene 1.523.757 azioni proprie, pari al 2,9% del capitale sociale.



A Piazza Affari, oggi, controllato progresso per EQUITA , che chiude in salita dell'1,30%.













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