Milano 16:21
47.890 +0,22%
Nasdaq 16:21
26.853 -0,31%
Dow Jones 16:21
49.456 -0,07%
Londra 16:21
10.454 -0,21%
Francoforte 16:21
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Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,05% alle 16:00)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 47.809,93 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,05% alle 16:00)
Milano passa di mano con un trascurabile +0,05% alle 16:00 e scambia a 47.809,93 punti.
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