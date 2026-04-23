Milano
16:21
47.890
+0,22%
Nasdaq
16:21
26.853
-0,31%
Dow Jones
16:21
49.456
-0,07%
Londra
16:21
10.454
-0,21%
Francoforte
16:21
24.156
-0,16%
Giovedì 23 Aprile 2026, ore 16.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,05% alle 16:00)
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,05% alle 16:00)
Il FTSE MIB tratta sulla parità a 47.809,93 punti
In breve
,
Finanza
23 aprile 2026 - 16.00
Milano passa di mano con un trascurabile +0,05% alle 16:00 e scambia a 47.809,93 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,18% alle 10:30)
Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,14% alle 13:00)
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,11% alle 16:00)
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,18% alle 16:00)
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,05%
Altre notizie
Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,09% alle 10:30)
Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,14% alle 16:00)
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,14%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (0%)
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,17%
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,04%
Guide
Insider trading: come funziona, origini e quali sono le regole oggi
L’insider trading è l’uso illecito di informazioni privilegiate, cioè sicure, non ancora pubbliche e potenzialmente in grado di influenzare il prezzo di strumenti finanziari, per comprare, vendere o...
leggi tutto