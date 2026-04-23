Milano 11:57
47.604 -0,38%
Nasdaq 22-apr
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Dow Jones 22-apr
49.490 +0,69%
Londra 11:57
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Francoforte 11:57
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Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,09% alle 10:30)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 47.742,08 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,09% alle 10:30)
Milano passa di mano con un trascurabile -0,09% alle 10:30 e scambia a 47.742,08 punti.
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