Fnac Darty, fatturato primo trimestre sale a 2,31 miliardi di euro. Deboli Francia e Italia

(Teleborsa) - Fnac Darty
, colosso francese della grande distribuzione che controlla anche l'italiana Unieuro, ha chiuso il primo trimestre del 2026
con un fatturato
di 2.310 milioni di euro, in crescita dello 0,9% a parità di perimetro (LFL) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le vendite online sono aumentate del 5,4%, rappresentando ora il 22% del fatturato totale.
Le vendite in Francia
sono ammontate a 1.347 milioni di euro, in crescita dello 0,1%. In Italia
le vendite a parità di perimetro sono rimaste pressoché invariate, con un incremento dello 0,2%. Le vendite di elettrodomestici e computer sono in aumento, mentre si registra un calo per i televisori e un confronto negativo per i videogiochi.
Il margine lordo
del Gruppo è aumentato di 10 punti base a parità di perimetro rispetto al primo trimestre del 2025. Il crescente impatto positivo dei servizi ha compensato un effetto mix sfavorevole.
Fnac Darty conferma le proprie previsioni
di un aumento del margine operativo e del free cash flow operativo per il 2026.
"Fnac Darty ha registrato un buon trimestre, trainato in particolare dai paesi europei al di fuori della Francia e dalla crescita delle vendite online - ha detto il CEO Enrique Martinez
- Rimaniamo vigili e flessibili nell'adattarci agli sviluppi geopolitici
e al loro potenziale impatto sul commercio e sui consumi globali, che per il momento rimane limitato per la nostra attività. Continuiamo a progredire nelle iniziative legate al nostro piano "Beyond everyday" per migliorare la nostra offerta in linea con le aspettative dei clienti e accelerare i servizi in tutte le aree geografiche in cui operiamo".
"Il processo relativo alla proposta di offerta pubblica di acquisto per EP Group è in corso e il CdA ha espresso
, nel suo parere motivato, il proprio sostegno unanime al progetto - ha aggiunto - Nel corso degli anni, abbiamo costruito un rapporto di fiducia con EP Group, il maggiore azionista del Gruppo dal 2023 tramite la sua affiliata VESA Equity Investment, che ci ha permesso in particolare di realizzare l'acquisizione trasformativa di Unieuro. Il parere motivato del CdA conferma i meriti di questo progetto, in particolare per l'azienda e i suoi dipendenti, e riflette un rinnovato sostegno a Beyond everyday e alla nostra strategia a lungo termine
".