Genenta (Saentra Forge), accordi definitivi per controllo di Sophia HT in due tranche

(Teleborsa) - Genenta Science , società italiana quotata al Nasdaq e in fase di trasformazione in Saentra Forge (aggregatore industriale strategico di scale-up focalizzato su biotecnologie, difesa, aerospazio e tecnologie italiane legate alla sicurezza nazionale), ha annunciato la firma degli accordi definitivi con Sòphia High Tech, azienda italiana produttrice di componenti critici per i programmi spaziali e di difesa europei. Genenta prevede di investire un totale di 6 milioni di euro in due tranches. Con la prima tranche, Genenta acquisirà una quota del 19,9%, e con la seconda tranche Genenta deterrà una partecipazione del 51%. L'investimento sarà destinata per scalare la capacità produttiva, accelerare la differenziazione tecnologica e rafforzare la penetrazione commerciale.



Sòphia HT entra a far parte del gruppo Genenta con una solida posizione di cassa netta e un profilo operativo già redditizio. Nell'ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio 2024, Sòphia HT ha registrato ricavi totali e altri proventi operativi pari a circa 6,29 milioni di euro e un EBITDA di circa 0,96 milioni di euro. Sulla base di preliminari dati interni in fase di finalizzazione per l'esercizio 2025, Sòphia HT prevede ricavi di circa 8 milioni di euro. Sòphia HT stima di raddoppiare la base ricavi del 2024 entro il 2027, incrementando al contempo l'organico dagli attuali 44 dipendenti a circa 70 sempre entro il 2027. Genenta prevede di apportare valore a Sòphia HT attraverso una maggiore visibilità, solidità finanziaria e supporto manageriale e di leadership. Il percorso di espansione dell'EBITDA è strutturalmente sostenuto da un programma pluriennale di efficienza industriale volto alla crescita dei margini, guidato dalla progressiva internalizzazione dei processi ad alto valore aggiunto, da una maggiore utilizzazione degli asset e da una struttura dei costi più disciplinata.

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