Partenza debole per i listini europei, a Milano corre STM dopo i conti

(Teleborsa) - Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente
. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.
Le Guardie della Rivoluzione iraniane
hanno aperto il fuoco su tre navi in uscita dallo Stretto di Hormuz
, sequestrandone due, in rappresaglia al blocco navale americano e al sequestro di una petroliera iraniana da parte degli USA. Gli attacchi sono avvenuti il giorno dopo che Trump aveva annunciato l'estensione del cessate il fuoco
.
Nel Libano meridionale
tre attacchi israeliani separati hanno ucciso almeno sei persone, mentre gli ambasciatori di Israele e Libano si preparano a un nuovo incontro a Washington per estendere la fragile tregua di dieci giorni.
Sul fronte politico americano
, il Senato ha respinto 46-51 una risoluzione democratica per fermare la guerra in Iran, con i repubblicani schierati a sostegno di Trump. È la quinta volta quest'anno che il Senato delega al presidente i propri poteri di guerra.Balzo in avanti
del mercato europeo dell'auto
a marzo
. In base agli ultimi dati pubblicati dall'ACEA, l'associazione europea dei costruttori d'auto, si è registrato un aumento del 12,5% a 1.158.316 unità. Il dato porta il bilancio primo trimestre
a +4% rispetto ai primi tre mesi del 2023.
A Piazza Affari vola STMicroelectronics
dopo i conti
: i ricavi netti
hanno raggiunto i 3,1 miliardi di euro
in crescita del 23% anno su anno, 50 punti base al di sopra del valore intermedio della guidance. Partenza positiva anche per i titoli energetici e per Stellantis
che sfrutta la buona performance nel primo trimestre
, male DiaSorin
.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,17. Prevale la cautela sull'oro
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,67%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,22%.
In salita lo spread
, che arriva a quota +80 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,81%. Tra gli indici di Eurolandia
sottotono Francoforte
che mostra una limatura dello 0,20%, deludente Londra
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e resistente Parigi
, che segna un piccolo aumento dello 0,50%.
A Milano, il FTSE MIB
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 47.729 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 50.239 punti, sui livelli della vigilia.
Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,01%); sulla stessa tendenza, sulla parità il FTSE Italia Star
(-0,11%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza STMicroelectronics
(+7,82%), ENI
(+1,61%), Stellantis
(+1,49%) e Saipem
(+1,22%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin
, che ottiene -3,61%.
Vendite su Moncler
, che registra un ribasso del 2,39%.
Fiacca Amplifon
, che mostra un piccolo decremento dell'1,26%.
Discesa modesta per Unicredit
, che cede un piccolo -1,07%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, BFF Bank
(+7,54%), D'Amico
(+2,81%), Intercos
(+1,96%) e Ferretti
(+1,18%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cementir
, che prosegue le contrattazioni a -2,38%.
Pensosa Credem
, con un calo frazionale dell'1,17%.
Tentenna Safilo
, con un modesto ribasso dell'1,08%.
Giornata fiacca per Comer Industries
, che segna un calo dell'1,06%.